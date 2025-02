Matteo Grandi "Sul set con Totti e Del Piero"

C’è tutta la creatività umbra della “Big Projects“ di Matteo Grandi dietro il video del momento, ideato per il lancio del nuovo kolossal della Marvel, “Captain America: Brave New World“, appena uscito nelle sale. “(Non) c’e’ solo un capitano” è infatti frutto dell’inventiva dell’agenzia umbra di branded entertainment che ha lavorato al soggetto e alla sceneggiatura della clip con un’intuizione vincente: una sfida senza precedenti tra i due capitani storici Alessandro Del Piero e Francesco Totti e il protagonista del nuovo “Captain America“, la star hollywoodiana Anthony Mackie (foto sopra). Il video è diventato virale con 4 milioni 700mila visualizzazioni.

"Il video Marvel nasce da un’idea nostra ed è firmato dalla nostra creatività" ci racconta con orgoglio il fondatore e Cco di “Big Projects“, Matteo Grandi (foto sotto) perugino doc, scrittore, autore tv e opinion leader sui social, ora impegnatissimo al Festival di Sanremo per un progetto top secret con uno degli artisti in gara.

Quale è stata l’idea vincente?

"Quella di lanciare il kolossal dedicato a questo grande Capitano agganciandoci all’immaginario di due super capitani, Francesco Totti e Alessandro Del Piero".

Un’associazione immediata...

"Totti e Del Piero sono due icone, due campioni del mondo, rappresentano due tifoserie diverse e sono due star tv, a modo loro. Ma non avevano mai fatto nulla insieme. L’idea è piaciuta molto a Disney e l’abbiamo messa in piedi".

Ci racconta la lavorazione? Dove avete girato e quando?

"Il video è stato realizzato in una giornata di lavoro, lo shooting ha seguito un ordine cronologico. Siamo partiti dalla scena del bar che è una citazione di una storica clip di Totti e Del Piero che raccontano barzellette al bar di Coverciano, durante un ritiro con la Nazionale. Da lì ci siamo spostati allo Stadio Olimpico per le scene del Capitano, con i due campioni e l’attore Anthony Mackie".

Chi è la “Big Projects“?

"E’ l’agenzia di comunicazione umbra con la quale editiamo ’Piacere Magazine’. L’anno scorso ha avuto uno step e ha inglobato la start up aperta a Milano “Kit Entertainment“ con la quale avevamo collaborato con Disney con lo spot per il lancio di ’Inside Out 2’. Abbiamo deciso di spostare le energie su Big Projects, società più strutturata, rivolta al mercato del Branded Entertainment".

In pratica cosa fate?

"Si creano contenuti per brand e aziende con una chiave legata all’intrattenimento. Gli spot tradizionali vanno sempre di meno".

La sua attività è su molti fronti..

"Ho due vite, una da libero professionista dove faccio l’autore e l’altra in questa realtà che sta crescendo. Adesso vorrei farle convergere, dove possibile, mettendo a frutto e in rete tutta una serie di relazioni e contatti".