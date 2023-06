Mattarella premia l’Umbria L’imprenditore Manini nominato Cavaliere del Lavoro

Arnaldo Manini, fondatore oltre sessant’anni fa, della Manini Prefabbricati, è Cavaliere del Lavoro: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese Adolfo Urso, di concerto con Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro fra i quali, appunto Arnaldo Manini. Manini, angelano doc, classe 1936, subito dopo il diploma da geometra ha mosso i primi passi nel settore della prefabbricazione. È del 1962 la fondazione, a Santa Maria degli Angeli, della Società industriale manufatti industriali Assisi (Simcas) che cresce veloce: nasce un nuovo stabilimento a Bastia Umbria e il nome diventa Manini Prefabbricati. Passione, capacità, volontà di innovare: presto diventa punto di riferimento in Italia e all’estero. Negli anni ‘90 amplia la presenza in tutta Italia, acquisendo e costruendo nuovi stabilimenti (attualmente opera con quattro sedi produttive a Bastia Umbra, Perugia, Aprilia e Somaglia e occupa 300 dipendenti). Le scelte si rivelano vincenti: attenzione all’ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro e rispetto delle regole. Dal 2017 la Manini Prefabbricati è riconosciuta come la prima azienda del suo settore in termini di valore economico e di mercato ed è specializzata nella realizzazione di sistemi e strutture prefabbricate per l’edilizia. Tra le produzioni brevettate il ‘Manini Connect’, un sistema di monitoraggio in tempo reale di anomalie statiche e dinamiche causate da nubifragi, sismi o vento e lo ‘Shaker sismico’, un sistema di diagnostica tellurica per edifici prefabbricati, largamente impiegato in aree a rischio sismico. Legatissimo al territorio, Arnaldo Manini da sempre sostiene attività culturali, sociali, sportive.

Maurizio Baglioni