Masso frana sulla ’lunga’ di Cesi. Strada chiusa e verifiche in corso

Masso piombato sulla “lunga“ di Cesi, ieri intorno alle 10. La Provincia ha chiuso la strada e il Pd annuncia un’interrogazione in Consiglio comunale sull’episodio e sui tempi dell’intervento di ripristino. Per miracolo al momento del distacco del masso la strada era vuota. Sul posto, in via della Lince, a circa mezzo chilometro dall’abitato di Cesi sono intervenuti i vigili del fuoco, con la strada che è stata subito interdetta. La Provincia di Terni ha poi emanato un’ordinanza di chiusura, fino a data da destinarsi, della Sp 22 Carsulana, dal km 5+053 al km 5+192, appunto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. La decisione è stata assunta dopo il sopralluogo dei tecnici dell’ente nell’area del distacco del masso dal costone sovrastante la strada. "La chiusura - spiega la Provincia - è funzionale a garantire la sicurezza di chi viaggia e a consentire i lavori di monitoraggio e bonifica". I percorsi alternativi da Cesi per Terni e viceversa sono la Sr 79 Ternana, la Sr 3 Ter di Narni e San Gemini, la Sp 80 delle Fonti di San Gemini, la Sp 22 Carsulana. "Auspichiamo che i rilievi e le verifiche possano durare i tempi strettamente necessari", così il gruppo Pd in Consiglio comunale. "In passato per casi simili la stessa strada è rimasta chiusa per mesi - continua il gruppo ’dem’– , serve una stringente collaborazione con gli uffici tecnici della Provincia. I consolidamenti delle pendici in corso sono un ottimo deterrente, serve integrare questo lavoro con una verifica capillare delle aree coinvolte dal distacco. Presenteremo un atto per chiedere i chiarimenti del caso".

Ste.Cin.