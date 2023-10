Massimo Laureti lascia la direzione al figlio Alessandro

TERNI Passaggio del testimone, da padre a figlio, alla direzione di AM TV 84. Massimo Laureti lascia l’incarico di direttore responsabile, che ricopriva dal gennaio 2022, e a prenderne il posto sarà il figlio Alessandro. AM TV 84 "saluta e ringrazia Massimo Laureti per l’impegno profuso nel lanciare l’emittente e per portare la redazione giornalistica ai livelli in cui oggi ci troviamo a operare, lasciando il testimone al figlio Alessandro: non possiamo che rallegrarci di questa staffetta". L’emiettente comunica anche che dal primo ottobre Andrea Bassanelli, già direttore generale, ricopre l’incarico di direttore editoriale.