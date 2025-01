Massimiliano Gallo in scena al Mancinelli con ’Amanti’ di Cotroneo

Una commedia per l’Epifania al Mancinelli. La stagione teatrale di Orvieto prosegue domani sera alle 21 con “Amanti“, il primo lavoro teatrale di Ivan Cotroneo che vede protagonisti Massimiliano Gallo (attore amatissimo dal pubblico per i suoi ruoli sul piccolo e grande schermo) e Fabrizia Sacchi (insieme nella foto) in una commedia brillante sull’amore, il sesso, il tradimento e il matrimonio, il maschile e il femminile. Insomma, sulla ricerca della felicità, che prende sempre strade diverse da quelle previste.

Lo spettacolo racconta la storia di una coppia che, nella clandestinità, trova rifugio, conforto e divertimento, ma deve fare i conti anche con l’affanno, le preoccupazioni e i rischi di una doppia vita in una progressione temporale fatta di equivoci, imbrogli, passi falsi, finte presentazioni, menzogne, prudenza, e anche guai evitati per miracolo. Fino a quando qualcosa stravolge tutti gli equilibri.

