Marsciano detta legge, Grosseto ko

FAIL GROUP MARSCIANO 3GIORGIO PERI GROSSETO 1(25-21, 25-13, 19-25, 25-22)

MARSCIANO: Carboni A. 21, Ndulue 19, Santi 10, Pierini 9, Brunori 5, Scanu 4, Fagioli (L1), Carboni L. 3, Martinoli, Volpi, Chiattelli, Marinelli (L2). N.E. – Tedeschi, Nuti. All. Gian Paolo Sperandio.

GROSSETO: Bacci 21, Bulla 10, Poggetti 6, Martini 4, Fatticcioni 4, Luschi 2, Tocci (L), Merler 5, Gambelli. N.E. – Corridori, Sallei. All. Rossano Rossi.

Arbitri: Luisa Ballatori e Luigi La Torre.

MARSCIANO - Riprende da dove aveva lasciato e ottiene ancora un’affermazione interna nella 17esima giornata di serie B2 femminile la Fail Group Marsciano. La formazione biancoblù scende in campo con qualche modifica di assetto ma gioca una gara concreta e fa valere la sua superiorità tecnica. Poco da fare anche per una Giorgio Peri Grosseto in fiducia, proveniente da un periodo di buoni risultati. A parte il secondo parziale, dominato dalle padrone di casa, gli altri tre set hanno visto le maremmane dare battaglia e mantenere il punteggio in equilibrio a lungo, nelle fasi topiche è uscita la maggior concretezza offensiva di Carboni e Ndulue che hanno fatto la differenza.