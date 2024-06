Margherita Scoccia: "Abbiamo guarito la nostra Perugia. Ora siamo pronti a farla crescere"

L’ultimo atto della campagna elettorale di Margherita Scoccia, prima del silenzio pre-ballottaggio di oggi, è un video emozionale di poco più di due minuti che la candidata del centrodestra ha pubblicato nel suo profilo Facebook. Una serie di immagini con lei che cammina tra i vicoli del centro storico, sorride in piazza con Andrea Romizi, guarda in alto verso l’Arco Etrusco e si affaccia da viale Indipendenza. E nel video Margherita Scoccia riprende i concetti che hanno guidato la sua campagna elettorale, ribaditi anche durante il comizio-festa di giovedì sera in piazza IV Novembre.

"Dieci anni fa – dice la candidata del centrodestra – ci siamo presi cura di una città ferita, malata. L’abbiamo curata, accarezzata. E carezza dopo carezza l’abbiamo rimessa in piedi, restituendole la dignità che aveva perduto e rendendola una città di tutti, una città dove tutti si sentono a casa".

Poi il bilancio della doppia campagna elettorale: "È stato un cammino bello, lungo e faticoso. Abbiamo ascoltato le vostre parole, le vostre richieste, i vosti consigli. Per costruire insieme una Perugia che abbraccia e include tutti, una città unita. Noi non siamo bravi a fare rumore, preferiamo fare i fatti e su questi vogliamo continuare a costruire la nostra casa progetto dopo progetto. Perché il futuro non si ferma". Poi il messaggio finale, arrivato anche dalla piazza: "Siamo davanti a una scelta epocale tra passato e futuro con due visioni di città assolutamente diverse: la nostra fondata sulle idee e sui progetti e l’altra basata sulle ideologie. Perugia è pronta al grande salto in avanti. I nostri avversari politici parlano di sogni, anime e felicità, la verità è che nel 2014 ci avevano lasciato una città fallita con un buco di bilancio spaventoso e la stiamo riconsegnando con un attivo di mezzo miliardo di investimenti, qualcosa che non si è mai visto prima. Eccola la differenza. L’impegno, la concretezza e la responsabilità verso i perugini sono stati il tratto distintivo della nostra azione politica e continueranno ad esserlo perché io sarò il sindaco di tutta la città".

Roberto Borgioni