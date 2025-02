Maratona di San Valentino, ternano sul podio. Gianfilippo Grillo si piazza al secondo posto

Oltre 1800 atleti, più di 500 appassionati e un contorno di amici e familiari che ha portato circa 4mila persone lungo le vie del centro per la tredicesima edizione della Maratona di San Valentino, che come tradizione si è sviluppata sulla doppia distanza dei 42 e dei 21 chilometri (la Mezza) coinvolgendo tanti appassionati nella Family Run e nella Dog Run. Altra novità di quest’edizione 2025 il secondo posto del podio della Maratona occupato da un ternano, Gianfilippo Grillo della Athletic Terni. Primo a tagliare il traguardo della Maratona di San Valentino, per il secondo anno consecutivo, Abdellah Latam, della International Security, con il tempo di 2 ore 17’25, staccando di circa quindici minuti il campione di casa Grillo. Tra le donne, prima sul podio ancora una volta Paola Salvatori, della Us Roma, con due ore e 53’33. Strepitoso il piazzamento di Gianfilippo Grillo, un ternano sul podio della Maratona di San Valentino. "Gianfilippo sta tornando sui suoi standard di rendimento dopo un periodo complicato dal punto di vista fisico – commenta Leonardo Bordoni, presidente dell’Athletic Terni –. Di recente aveva trionfato anche all’Invernalissima (Mezza maratona ndr) e di sicuro sta tornando ai suoi livelli. Questo della Maratona di San Valentino, corsa peraltro non facile, è un gran bel risultato e Gianfilippo se lo merita tutto, visto che è molto determinato e si allena con regolarità. Speriamo che il periodo difficile sia definitivamente alle spalle".