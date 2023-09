Mantignana, aperto il Centro Cinofilo

"È sempre una grande soddisfazione dare alla comunità nuovi spazi pubblici ed in questo caso anche un servizio nuovo per i cittadini di Mantignana per creare un rapporto più profondo con i loro amici a 4 zampe". Così Lorenzo Pierotti, sindaco di Corciano, all’ inaugurazione del Centro Cinofilo Sportivo a Mantignana. Inserito tra il campo da calcio e il palazzetto dello sport, il complesso va ad arricchire un’area che sta diventando un centro sportivo di tutto rispetto. Il progetto, scaturisce dalla collaborazione tra il Comune e il circolo ARCS di Mantignana 3 aree delle quali 2 saranno destinate alle attività dell’associazione Zampe Mo-Leste mentre una resterà sempre libera e aperta.