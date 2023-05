Manini “pioniera“ in Europa La sua fibra di vetro per costruire il ponte di Gonnesa in Sardegna

Importante risultato ottenuto da Manini Prefabbricati che la qualifica come pioniera in Europa nell’utilizzo di materiale: nello specifico, per la costruzione di un ponte a Gonnesa, in Sardegna, con l’utilizzo della fibra di vetro (GFRP) nella prefabbricazione insieme a Sireg Geotech, a Secured Solutions, all’Università di Cagliari. Il GFRP è una particolare fibra di vetro che può sostituire l’acciaio all’interno delle armature lente dei manufatti prefabbricati e Manini sta realizzando la prima applicazione europea di questa nuovissima tecnologia, con la costruzione del ponte nel comune della provincia del Sud Sardegna. I vantaggi nell’adozione di questo nuovo materialetecnologia sono molteplici per l’ambiente, la sicurezza e l’economicità di gestione. Il GFRP non è soggetto ad alterazioni ed ossidazioni, non viene corroso da umidità e salsedine. Inoltre può essere utilizzato anche in abbinamento a calcestruzzi realizzati utilizzando acqua salata marina e quindi senza sottrarre alla comunità acqua potenzialmente destinata al consumo umano. Infine il GFRP ha un peso specifico inferiore all’acciaio B450C normalmente utilizzato per le armature interne e quindi, a parità di quantità di materiale, questa speciale fibra di vetro incide in maniera inferiore in termini di emissione di CO2 sui trasporti. La realizzazione di questa nuova infrastruttura da parte di Manini Prefabbricati – viene ancora rimarcato dall’azienda sorta sessant’anni fa a Santa Maria degli Angeli - rappresenta però anche un "ponte" di intelligenze e di ricerca tra l’azienda umbra e la brianzola Sireg Geotech e le sponde dell’Atlantico, il mondo universitario sardo e un’amministrazione pubblica lungimirante e attenta all’ambiente.

Il partner scientifico americano dell’azienda, per la realizzazione del ponte di Gonnesa è il Professor Antonio Nanni a capo del Department of Civil, Architectural & Environmnental Engineering dell’Università di Miami, territori in cui questa tecnologia ha trovato i suoi primi ambiti di applicazione. Il ponte sarà prossimamente inaugurato in Sardegna e in vista di questo appuntamento Manini apre il suo stabilimento di Bastia Umbra (venerdì 12 maggio, alle ore 9), per consentire l’esperienza diretta delle prove di collaudo su questo tipo di trave, sollecitato su un "banco prova" di oltre 25 metri allestito presso lo stabilimento di Manini Prefabbricati a Bastia Umbra.