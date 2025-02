"Mancano gli autisti delle ambulanze. E’ a rischio anche il trasporto d’urgenza"

CASTIGLIONE DEL LAGO Manca personale per le ambulanze, a rischio il servizio. "La situazione in cui versa l’ospedale ‘Sant’Agostino’ presenta già da tempo gravi criticità. Se da una parte abbiamo il persistere dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del nosocomio, che ormai durano da circa dieci anni, dall’altra denunciamo forti problemi nell’organizzazione del lavoro e del personale". È quanto affermano per la Funzione pubblica Cgil, la segretaria regionale umbra, Desirèe Marchetti e la segretaria provinciale di Perugia, Donatella Renga. "In questi ultimi giorni – spiegano Marchetti e Renga –, si sono presentati problemi nel trasporto sanitario, con gli autisti del 118 che si sono ritrovati a dover fare i conti con una riduzione importante di organico causata dalla partenza di alcuni operatori verso l’azienda ospedaliera di Perugia, perché vincitori di concorso. Stiamo parlando di una riduzione che porterà il primo marzo ad avere in servizio effettivo soltanto quattro unità di autisti soccorritori che devono far fronte sia al trasporto in emergenza che al trasporto programmato e pianificato. Ma il problema è ora ancora più grave poiché si sono presentate nel frattempo due assenze fra gli operatori per lunghe malattie, per cui è a rischio non soltanto il pianificato, che potrebbe essere già sospeso nei prossimi giorni, ma anche il trasporto sanitario in urgenza prefigurando un disservizio inaccettabile per la popolazione".