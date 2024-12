Maltratta un pitbull. Scatta la denuncia

Maltratta ancora una volta un cane, scatta la denuncia ed ora rischia una multa fino a 10mila euro. Il nucleo carabinieri forestale di Terni, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell’Usl Umbria2, ha denunciato un quarantacinquenne per detenzione di un cane in "condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze". L’uomo, già noto alle forze dell’ordine perché già denunciato in passato per fatti analoghi, deteneva un cane di razza pitbull in uno stato di grave denutrizione e invaso da parassiti. L’animale era fuoriuscito dal luogo di detenzione ed era stato catturato dai servizi veterinari che in breve tempo erano riusciti ad individuare il proprietario. Il quarantacinquenne però si è rifiutato di provvedere al ritiro dell’animale e a sottoporlo alle cure del caso. Il cane è stato trasferito al canile sanitario ed è stato sottoposto alle cure necessarie poi sono scattate tutte le pratiche per attivare il provvedimento per la confisca. Vista la situazione il proprietario è stato denunciatoalla Procura della Repubblica di Terni che ha avviato immediatamente l’indagine per il reato di maltrattamenti di animali domestici. Ora il quarantacinquenne rischia la pena dell’arresto fino ad un anno o l’ammenda da mille a 10mila euro.