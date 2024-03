Lyrick Poker tra musical, risate e monologhi

Musical, commedie e monologhi per una stagione sempre ad altissimo gradimento. Sull’onda dei recenti successi (dalla fantasia poetica di “Slava’s SnowShow“ all’allegria di “7 spose per 7 fratelli“) il Lyrick annuncia un aprile scoppiettante con un poker di proposte nell’ambito del cartellone di “Scopriamo le carte” promosso da ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali. Il primo appuntamento da segnale in agenda è martedì 9 aprile con un titolo così famoso da essere entrato nell’immaginario collettivo: “Saranno famosi – Fame il musical” (foto sopra), su traduzione, adattamento e coreografie Luciano Cannito, con un cast di performer tra i quali Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario e Stefano Bontempi.

“Saranno famosi” è stata una delle serie tv più famose e amate, ma anche un film e un musical di successo internazionale, un vero e proprio fenomeno della cultura pop. Torna così la storia degli allievi e degli insegnanti dell’esclusiva scuola di Performing Arts di New York, della passione e dell’amore per il mondo dello spettacolo, che continua a conquistare il pubblico e ispirare i giovani talenti.

Si prosegue il 17 e 18 aprile con Vanessa Incontrada in “Scusa sono in riunione… Ti posso richiamare?” (foto sotto) nel quale l’attrice divide la scena con Gabriele Pignotta (autore e regista), Fabio Avaro, Siddharha Prestinari, Nick Nicolosi. E’ il ritratto della generazione dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuti da vivere inseguendo successo e carriera ma non abbastanza adulti da smettere di ironizzare su se stessi..

La stagione prosegue con due monologhi. Sabato 20 arriva Max Angioni con “Anche meno” nel quale il giovane comico lanciato da “Italia’s Got Talent“, “Lol 2“ e “Zelig“ spazia tra piccoli avvenimenti quotidiani e grandi domande esistenziali, reinterpretandoli in modo surreale. Aprile si chiude, martedì 23 con Giovanni Scifoni che torna al Lyrick dopo il veloce tutto esaurito della prima data, con “Fra’ - San Francesco la superstar del Medioevo”: il Il monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, si interroga sull’enorme potere persuasivo che genera su noi contemporanei la figura pop di Francesco, e percorre la sua vita.

I biglietti degli spettacoli sono tutti in prevendita su TicketItalia e TicketOne.

S.C.