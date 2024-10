’Luoghi della Memoria’. Si ricorda la Liberazione

CITTÀ DI CASTELLO – In occasione delle celebrazioni per l’80mo anniversario della liberazione di Città di Castello è in programma una conferenza dal titolo "Viaggio nei luoghi della memoria". Dove sono e cosa c’è scritto su monumenti, lapidi e cippi che ricordano gli eventi che hanno portato alla Liberazione dal nazifascismo del territorio tifernate? Luoghi, date e nomi saranno riscoperti e ricordati giovedì 17 ottobre alla biblioteca nel corso della conferenza organizzata per le ore 10 dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra presieduta da Paolo Berretti vuol così dare il suo contributo agli eventi programmati con il patrocinio del Comune in ricordo dell’80mo dalla liberazione della città. Il "Viaggio nei luoghi della Memoria" sarà possibile grazie al progetto nazionale "Pietre della Memoria" che da anni ha attivato il censimento di monumenti, lapidi, lastre, cippi, strutture intitolate e pietre d’inciampo che ricordano gli eventi della due guerre. Un progetto che coinvolge anche le scuole e che nel tempo ha visto partecipare istituti del comprensorio tifernate dove sono state censite 93 pietre. Di queste ben 70 riguardano la seconda guerra mondiale.