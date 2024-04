L’Umbria turistica spicca il volo . Il ponte porta presenze e soldi . Alberghi e ristoranti fanno il pieno

"Sono più i clienti che abbiamo dovuto rimandare indietro, che quelli che abbiamo servito". Il super ponte ha riempito i ristoranti e gli alberghi. Il comparto è soddisfatto. "Abbiamo avuto tantissime prenotazioni – conferma Enrico Guidi, titolare del Cantinone - al punto che non siamo riusciti ad accontentare tutti". Anche il numero uno della categoria, Romano Cardinali, presidente della Fipe–Confcommercio, ammette che il lungo pnte ha portato il sereno, seppure con qualche ombra. "Tante presenze – osserva Cardinali – ma il budget è ancora ridotto".

Bilancio soddisfacente anche per Alberto Guarducci (Etruscan Chocohotel e Hotel Giò). "Sembra un ossimoro - racconta l’imprenditore – ma il tempo incerto ha favorito le città d’arte, allontanando i turisti dalle mete marine".

Intanto, in questi giorni c’è stata l’ultima delle cinque puntate di “Linea Verde“ dedicate all’Umbria con protagonisti Narni, Otricoli e Stroncone. "Una trasmissione seguitissima - osserva l’assessore regionale al turismo Paola Agabiti – che ha consentito a milioni di telespettatori di immergersi nei paesaggi, nei sapori, nella storia, nei colori e nella tradizione dei nostri splendidi territori. Un tassello importante - conclude Agabiti – nella più ampia strategia di promozione turistica che in questi anni abbiamo costruito con la consapevolezza che chi conosce l’Umbria non può che innamorarsene".

Apprezzamenti per le politiche di promozione regionali anche dal comprensorio del Trasimeno. L’assessore comunale Eugenio Rondini scrive su Facebook: "Primato nazionale per la Regione Umbria. Superate le previsioni, con oltre l’80% delle strutture ricettive occupate da turisti italiani e stranieri per queste festività, l’Umbria ha il più alto tasso di prenotazione dei posti disponibili rispetto a tutte le altre regioni d’Italia. Il turismo si conferma come uno dei motori del PIL regionale, capace di innescare un circuito virtuoso che crea ricchezza in molti settori dell’economia". Promozione su larga scala ed eventi insomma hanno fatto centro. E il “cuore verde“ incassa i like.

Silvia Angelici