L’Umbria è ’capitale’ del digitale Firmato l’accordo Governo-Regioni

Promuovere una stretta collaborazione tra Governo, Regioni e Province autonome sull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, temi di rilevante importanza per lo sviluppo del Paese, facendo sistema tra tutte le componenti istituzionali nella fase di programmazione ed attuazione della transizione digitale, con l’obiettivo di valorizzare in maniera sinergica le risorse del Pnrr e dei fondi strutturali della programmazione 2021-2027. Sono gli obiettivi dell’accordo di collaborazione ‘Insieme per la trasformazione digitale’ sottoscritto questa mattina a Perugia da Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, e da Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’intesa è stata siglata presso la Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni, a Perugia, durante il 1° meeting annuale della Commissione per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, organizzato dalla Regione Umbria. Un meeting durante il quale il mondo della pubblica amministrazione ha incontrato alti profili del settore privato per confrontarsi sulle nuove sfide in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione. "Lo spirito di collaborazione e confronto che si è esibito durante l’evento - ha detto la governatrice, Donatella Tesei – , dimostra la concretezza di una visione di una pubblica amministrazione che può essere davvero agile, efficiente e centrata sul cittadino". "Le visioni condivise e l’adozione di nuove tecnologie – ha aggiunto l’assessore regionale all’Innovazione, Michele Fioroni – sono i pilastri su cui costruire una società digitale avanzata. Le nuove tecnologie rappresentano infatti un terreno fertile per l’innovazione e la crescita economica".