“L’Umbria che spacca“, c’è anche Anna Castiglia

Si arricchisce di un nuovo nome il cartellone 2025 di “L’Umbria che spacca“ in scena a Perugia dal 2 al 6 luglio. Il festival accoglie infatti una delle prime date estive del nuovo “Mi Piace Tour” di Anna Castiglia (nella foto), per ascoltare dal vivo il suo primo progetto discografico. La cantautrice, che ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua originalità, sarà in concerto ai Giardini del Frontone domenica 6 luglio, nella serata conclusiva finale solitamente riservata per la festa finale ad ingresso gratuito dove è già stata annunciata la presenza d’eccezione di Lucio Corsi, l’artista rivelazione del Festival di Sanremo.

Anna Castiglia si è guadagna- con il talento e la sua scrittura originale, una una posizione sempre più definita nella scena musicale italiana grazie alla sua voce eclettica e la sua penna affilata, in un percorso tra musica e parole, dove l’ironia si fa chiave di lettura della realtà e ogni nota apre uno spiraglio di riflessione, leggera e intensa allo stesso tempo.

Oltre alla serata finale del 6 luglio, il festival ha già svelato i grandi nomi di questa edizione che si aprirà il 2 luglio con il concerto dei Baustelle con il loro tour estivo dei 25 anni di carriera e il cantautore siracusano Marco Castello e prosegue giovedì 3 con una serata al femminile con la cantante dai capelli azzurri Rose Villain e Gaia, venerdì 4 con il duo degli Psicologi insieme a Giuse The Lizia e Centomilacarie, per una serata dedicata ai giovanissimi e infine sabato 5 luglio con la leggenda dell’hip hop italiano Guè.