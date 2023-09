Lucia e il suo Simba vincono l’Agility Dog

GUBBIO – Un’eugubina sul tetto del mondo; precisamente, sul tetto del campionato del mondo di Agility Dog, IMCA-PAWC, svoltosi dal 30 agosto al 3 settembre a Hellendoorn, in Olanda. I protagonisti sono Lucia Ferranti e il suo cagnolino Simba, che hanno conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre, in rappresentanza dell’Italia, laureandosi quindi campioni del mondo Team Medium piazzandosi prima anche della temuta squadra della Repubblica Ceca. Una grande soddisfazione non solo per Lucia Ferranti, ma per tutti coloro che amano i nostri amici a quattro zampe.