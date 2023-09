L’Ottobre Trevano scalda i motori. Un mese di eventi e tradizioni

TREVI “Ottobre Trevano 2023“, oltre un mese di eventi per la tradizionale ‘festa’ di Trevi. Dal Palio dei Terzieri alla rassegna Sipario d’autore, dalla Mostra Mercato del Sedano Nero e Sagra del Sedano della Salsiccia, alle Scene di Vita Medievale, le caratteristiche taverne, al trekking dell’Olio Evo lungo la Fascia Olivata. Un cartellone di livello, presentato ieri e che animerà il borgo e ne celebrerà la tradizione storica, le eccellenze enogastronomiche e il suo folklore. Attese decine di migliaia di visitatori. "Quello che fate è straordinario", così il sindaco Ferdinando Gemma che ha ringraziato i volontari, l’Ente Palio Trevi e la Pro Trevi. "Come amministrazione siamo e saremo sempre al vostro fianco – continua – convinto che il vostro amore per la città rende possibile questa festa". "L’Ottobre è un evento capace di promuovere un intero territorio – così Sara Zafrani, presidente della Pro Trevi – portando avanti una tradizione che valorizza le nostre eccellenze a cominciare dal Sedano Nero".

C. Lu.