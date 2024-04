Lotteria degli scontrini, boom in Umbria. Il record? Spende 2 euro per un panino e ne vince 25mila

Perugia, 25 aprile 2024 – La Lotteria degli scontrini fa centro: consumatori ed esercenti dell’Umbria nel 2023 hanno sfiorato la cifra di 1,5 milioni di euro di vincite (1.450.000 per la precisione). La dea bendata, nell’anno passato, in 80 occasioni ha baciato clienti (39) e titolari di esercizi pubblici (41) della regione Cuore verde d’Italia, registrando ben 3 vincite da 100mila euro, tutte reclamate nella provincia di Terni. Il vincitore più giovane ha incassato il ragguardevole premio dopo aver pagato con la carta elettronica una spesa alimentare di appena 27,40 euro. Anche se il record per la minor spesa appartiene ad un giovane perugino che ha pagato 2 euro per un panino vincendone 25mila. Sono state 36 le estrazioni cosiddette minori, ovvero i premi delle 15 estrazioni settimanali, che hanno consentito ai consumatori umbri di ricevere il premio da 25.000 euro.

Tante le storie che accompagnano i fortunati consumatori. Come il signore della provincia ternana che, ai funzionari dell’ufficio di Perugia della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel presentare la documentazione per il reclamo ha dichiarato di voler aprire una attività commerciale, “il sogno della vita”. In un altro caso, un uomo di Perugia ha detto che il premio da 25mila euro gli avrebbe permesso di non chiedere più un prestito personale per far proseguire gli studi al figlio. Ai 1.200.000 euro vinti dai consumatori si aggiungono ulteriori 250mila che la fortuna ha regalato a 41 esercenti. Numeri in crescita se confrontati con il 2022 quando in Umbria si ebbero 66 vincite (30 di consumatori, 36 di esercenti) per un totale di 1.212.000 euro. Anche il 2024 si è aperto sotto il segno della Dea bendata con 22 vincite accertate dal personale dell’Ufficio Monopoli di Perugia nel primo trimestre di questo 2024. Nove di queste, tutte da 25.000 euro di premio, hanno riguardato i consumatori della provincia perugina (6 nel capoluogo). Dodici sono invece i titolari degli esercizi che hanno ricevuto, con importi variabili tra 20.000 e 5.000 euro, 75mila euro complessivi.