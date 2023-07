Lotteria degli scontrini: fa spesa al Conad e vince 25mila euro

Gubbio, 19 luglio 2023 - Gubbio celebra con grande entusiasmo l’estrazione di uno dei premi della Lotteria degli Scontrini che ha permesso ad una cliente storica del Conad di via Giacomo Devoto di vincere 25.000 euro e al punto vendita di beneficiare 5.000 euro. Promossa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Lotteria degli Scontrini mira a promuovere la trasparenza delle transazioni e a premiare i cittadini per il loro sostegno agli esercenti che rilasciano regolarmente gli scontrini fiscali. “Siamo davvero molto felici di annunciare questa vincita, che ha premiato con una somma importante una nostra cliente storica, e grati per la somma vinta dal punto vendita, che festeggeremo insieme a tutti i nostri collaboratori", affermano Riccardo Bazzucchi e Leonardo Pierini Soci di PAC 2000A Conad. La Lotteria degli Scontrini mette in palio ogni anno un premio da 5 milioni di euro, 10 premi da 100.000 euro al mese e 15 premi da 25.000 euro a settimana.