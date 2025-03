Lotta all’insetto parassita. Ha già infestato le piante del centro storico

Piante del centro storico infestate da un organismo particolare e molto nocivo. Oggi alle 18 a Palazzo Trinci una riunione rivolta ai proprietari dei giardini. Il Servizio Fitosanitario della Regione, fa sapere il Comune, ha rilevato la presenza dell’aleurocanthus spiniferus, un insetto della famiglia degli aleurodidi originario dell’Asia sudorientale, "dotato di apparato boccale succhiatore che si nutre della linfa delle piante", nella zona ricompresa tra viale Firenze, viale XVI Giugno, via Gino Ludovichetti, via Antonio Ridolfi e via Moncenisio. "E’ opportuno mettere in atto specifiche misure per l’eradicazione dell’organismo nocivo per le piante all’interno delle zone infestate - dice il Comune - e per questo il Servizio Fitosanitario e il Comune di Foligno hanno organizzato un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza presso la sala conferenze Faloci Pulignani di Palazzo Trinci volta alla sensibilizzazione dei proprietari dei giardini per incentivare la realizzazione degli interventi meccanici, ispezione e distruzione delle parti infestate delle piante al fine di evitare interventi chimici". Nello specifico, si tratta di un insetto parassita degli agrumi e delle piante del tè. Appartiene all’ordine Hemiptera e alla famiglia Aleyrodidae, di cui sono state descritte più di 1 550 specie. A. spiniferus è originario dell’Asia tropicale, dove è stato scoperto per la prima volta in Giappone. Dalla sua scoperta, si è ora diffuso in numerosi continenti tra cui Africa, Australia, America, Isole del Pacifico, e ha raggiunto anche l’Italia.