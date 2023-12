Loren e Mastroianni nel murales di David Pompili

Sofia Loren e Marcello Mastroianni immortalati in un murales gigante a Narni Scalo. E’ l’opera “Duo“ (nella foto) realizzata dall’artista David Pompili che ha ritratto i due grandi attori italiani sulla facciata di un edificio all’angolo tra Via Tuderte e Piazza Petri, prima realizzazione che unisce il progetto “Rigenerarsi“ sul tema della rigenerazione urbana di Narni scalo e la manifestazione dedicata ai film restaurati “Le vie del cinema” che nel 2024 giungerà alla trentesima edizione. Il legame tra le due iniziative viene tradotto nell’uso della tecnica dell’arte di strada, per rendere più solido il legame tra il festival, l’abitato e la toponomastica legata al cinema, con 19 vie e piazze intitolate ai e alle protagoniste del cinema italiano del secondo dopoguerra. L’opera porta la firma di un artista come David Pompili, che riesce a miscelare elementi provenienti dalla pop art, dalla street art e dalle storiche. Le sue opere sono state esposte alla Biennale di Venezia 2011, al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Spoleto, al Museo d’Arte Contemporanea di Caserta e al Chiostro del Bramante a Roma.