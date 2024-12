L’omaggio dello scienziato alla città

Vito Stanzione, coordinatore delle attività scientifiche alla Stazione italo-francese Concordia al Polo Sud, ha collocato una ‘freccia’ che reca il nome di Assisi, con tanto di stemma della città, oltre alla distanza che separa Concordia dalla terra di san Francesco. "Questo per il legame che ho con Assisi – spiega Stanzione dall’Antartide –. Mi sono trasferito a Petrignano nel 2019 e poi grazie a un’amica insegnante abbiamo fatto un collegamento dall’Antartide con la scuola elementare di Petrignano a cui partecipò la sindaca Stefania Proietti. Al rientro, visto il suo interesse professionale e scientifico sui cambiamenti climatici, mi ha invitato in Comune per illustrare le attività di ricerca che si conducono alla Stazione Concordia. Le promisi che, se avessi partecipato alla prossima missione in Antartide, avrei voluto omaggiare la Città di Assisi e la sindaca Proietti con il cartello di Assisi, di cui mi sento parte e orgoglioso di esserlo". Stanzione è all’ottava spedizione di cui una è durata 13 mesi. In questa in corso è partito a inizio novembre per rientrare a Natale. Vi partecipano 140 esperti impegnati nel condurre studi in glaciologia, climatologia, biodiversità e altri fenomeni climatici. La spedizione italiana si concentra su temi cruciali come il cambiamento climatico, fornendo dati essenziali per comprendere l’impatto del riscaldamento globale e altri fenomeni climatici sull’Antartide.

Maurizio Baglioni