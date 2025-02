In classe abbiamo lavorato con un questionario somministrato alle famiglie sulla raccolta delle olive e sull’utilizzo dell’olio. Alla domanda dove viene comprato l’olio, è emerso che le famiglie lo acquistano al supermercato, poi dal produttore e infine una buona parte sono diretti produttori. L’olio di oliva viene utilizzato per la maggior parte per condire alimenti e preparare le pietanze, non si rileva l’impiego per friggere. Nell’acquisto al supermercato vengono influenzati maggiormente dalla provenienza, dalle indicazioni sull’etichetta e dal prezzo. Abbiamo riscontrato una conoscenza equiparata tra l’olio extravergine e l’olio vergine di oliva. Nell’alimentazione quotidiana utilizzano principalmente olio di oliva con una quantità annuale che si aggira tra i 15 e 25 litri. Una volta analizzati i dati, sono stati realizzati in ambito matematico dei grafici (istogrammi, aerogrammi e ideogrammi). A livello linguistico sono stati rielaborati dei proverbi e modi di dire legati alla tradizione dell’olio nel nostro territorio giocando con le rime e con il nostro dialetto. “Sono l’oliva e sono un tesoro, preziosa di più, bello, splendido oro”; “L’olio dorato e lucente, nutre il corpo e anche la mente”; “Un cucchiaio di olio al giorno, toglie il medico di torno”; “Gli fa come l’olio al lume”; “L’olio e la verità tornano sempre a galla”; “L’olio con altri ingredienti rende le pelli lisce e splendenti ed i capelli, anche i più nervosi, diventano lucidi e morbidosi”.