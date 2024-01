Locale chiuso per 30 giorni: era stato teatro di una rissa

Bastia Umbra (Perugia), 20 gennaio 2024 – Pugno di ferro nei confronti di un locale di ritrovo, in particolare per giovani, a seguito di una rissa verificatosi le scorse settimane: il Questore di Perugia ne ha disposto la chiusura per un periodo di trenta giorni, provvedimento che segue altri che hanno riguardato lo stesso esercizio per fatti analoghi, anche di notevole gravità. Il provvedimento, eseguito dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, è stato adottato in seguito ad una rissa verificatasi il 7 gennaio di quest’anno, episodio che ha visto il coinvolgimento di almeno sei persone, una delle quali è dovuta ricorrere alle cure sanitarie. L’immediato intervento degli uomini delle forze dell’ordine, ha consentito sia di scongiurare che la situazione potesse ulteriormente degenerare, sia di poter effettuare un’immediata acquisizione di tutti gli elementi utili a poter ricostruire quanto accaduto all’interno del locale, non nuovo a episodi del genere; locale che richiama giovani da tutta la regione.

Una vicenda che ha suscitato - viene evidenziato in una nota della Questura - grave allarme sociale nella collettività e pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, tanto da indurre il Questore della provincia di Perugia a disporre, con effetto immediato, la chiusura del locale per un periodo di 30 giorni. Lo stesso esercizio, per fatti analoghi, è già stato destinatario di provvedimenti di chiusura, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ieri gli agenti hanno così apposto i sigilli, decretando la chiusura del locale.

M.B.