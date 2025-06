FOLIGNO "Lo svincolo di Scopoli è un’opera strategica e imprescindibile per la sicurezza dei cittadini e per garantire collegamenti rapidi ed efficienti tra la Valle del Menotre e l’ospedale di Foligno. Dopo anni di battaglie e ritardi inaccettabili, oggi esiste un cronoprogramma concreto, frutto di un impegno tenace del sottoscritto, sostenuto dal sindaco di Foligno e dall’avvocato Fiacco del Comitato , che va rispettato fino in fondo. La Regione deve solo vigilare affinchè non si accumulino ritardi oltre a quelli storici di cui la sinistra ha tutte le responsabilità". E’ la presa di posizione di Enrico Melasecche, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, annunciando la presentazione di una interrogazione alla Giunta "per puntualizzare quanto fatto e inchiodare l’attuale Giunta al rispetto puntuale delle tempistiche previste". "Quell’opera – aggiunge Melasecche – ha vissuto fasi alterne : prima la bocciatura da parte del Ministero dei Beni Culturali e la resa della Giunta Marini poi, grazie al lavoro del precedente assessorato regionale e alla collaborazione con il Comune e il Comitato per svincolo di Scopoli, la situazione si è sbloccata. Di recente,infatti, sono stati fatti passi avanti importanti"