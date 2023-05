Lo Statuto Rurale del 1484 in un video realizzato dagli studenti

PANICALE – "Un prezioso testo, di innegabile importanza storica e identitaria per la comunità di Panicale". Lo Statuto rurale di Panicale del 1484, dopo essere stato accuratamente restaurato su commissione del Comune, è diventato il protagonista di un video realizzato con la partecipazione degli alunni della Scuola primaria. E’ stato presentato in anteprima il cortometraggio girato da Massimiliano Trevisan, dedicato proprio al recupero di questo prezioso manoscritto. Risalente al 1484, lo Statuto rurale di Panicale è la volgarizzazione di un più antico testo in latino. E’ la raccolta di leggi, norme e disposizioni che regolava la vita di Panicale nel Medioevo. Il manoscritto restaurato è stato mostrato nei giorni scorsi agli alunni delle classi terza, quarta e quinta della Primaria di Panicale e della quarta di Tavernelle. Nella stessa occasione è stato proposto in anteprima il video girato con la partecipazione di alcuni studenti della scuola di Panicale. Parallelamente alle operazioni di restauro, si è provveduto alla digitalizzazione del manoscritto.