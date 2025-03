Lo sportello non c’è. Ecco il “super“ bancomat

Un bancomat evoluto che permette di effettuare versamenti, prelievi e bonifici. In sigla Mta, ovvero Modulo transazionale automatico, è il nuovo sportello che andrà presto incontro alle esigenze dei cittadini pietralunghesi. Il nuovo bancomat è frutto dell’accordo tra il Comune e la banca Intesa Sanpaolo, dopo le accese proteste dei cittadini del borgo altotiberino scoppiate alla fine di febbraio in seguito alla chiusura della cassa interna della filiale locale. Lo sportello, allestito sempre in via Marconi, garantirà un accesso agevolato anche alle persone con disabilità. Molto soddisfatto il sindaco Francesco Rizzuti, il quale aveva sostenuto con decisione la protesta dei suoi concittadini: "Ci possiamo ritenere soddisfatti del risultato raggiunto – dice –; nonostante il poco preavviso ci siamo attivati subito raccogliendo le esigenze e le difficoltà palesate dai nostri cittadini, argomentandole su più fronti, sia attraverso incontri con la dirigenza dell’istituto bancario, sia con la stampa. Azioni che ci hanno consentito di modificare le scelte iniziali per venire incontro alle esigenze della comunità locale. Ringraziamo Intesa Sanpaolo che si è impegnata ad eseguire i lavori necessari in circa tre mesi". Lo sportello automatico sarà ricollocato all’interno della filiale in Via Marconi, 32 e sarà accessibile 24 ore su 24 anche alle persone con disabilità motoria. L’utenza avrà la possibilità di prelevare e versare contante ed effettuare tutte le altre operazioni, in aggiunta ai servizi di consulenza offerti dal personale della banca che continuerà a garantire – promette Intesa Sanpaolo - la continuità del rapporto con il cliente.

Pa.Ip.