Lo show dei fiori "Siamo di nuovo in Villa. Quest’anno anche lo yoga per bambini"

Dalla Sicilia alla Francia, tante tappe in tutta Italia. Il Flower show macina successi e chilometri ed eccolo di nuovo a casa, per l’edizione autunnale, alla quale partecipano oltre 70 espositori. Appuntamento anche questa volta alla Villa del Cardinale sabato e domenica con tante novità, tra cui i corsi di yoga per bambini. Lucia Boccolini, ideatrice della manifestazione, e il suo braccio destro Eleonora Migni, hanno illustrato tempi e modi dell’evento. "Sarà un’edizione un po’ speciale per i cantieri aperti all’interno della Villa, che però grazie a questi interventi si sta facendo sempre più bella. Per questo – dice Boccolini – la manifestazione subirà qualche piccola modifica di viabilità. Ci sarà anche un ricco programma di attività collaterali, soprattutto il convegno di sabato sul mondo vegetale e sul rapporto dell’uomo con la natura che vedrà l’importante presenza del professore Giuseppe Barbera, direttamente da Palermo". Ilaria Batassa, direttrice di Villa, avverte che "il Flower Show è un appuntamento molto importante per la dimora di Colle Umberto, non solo perché permette a tante persone di conoscerla, ma soprattutto perché si lega fortemente dal punto di vista botanico con quello che la nostra location propone. Quest’ultima è in fase di restauro, e pertanto vedrete anche molte transenne, ma già dalla prossima edizione primaverile della manifestazione sarà in tutto il suo splendore". Non potevano mancare l’assessore all’ambiente David Grohmann e la professoressa Lara Reali del dipartimento di Agraria. "Sempre un piacere partecipare a questa bellissima manifestazione: negli anni – racconta Reali – abbiamo avuto tanto riscontro del pubblico che ci ha conosciuto al Flower Show e anche per questo siamo molto felici".

Silvia Angelici