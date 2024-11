Lo scientifico Galilei si fa in quattro. Open day e giornate per scoprire il Liceo Il Liceo scientifico "Galilei" invita studenti e famiglie agli open day per conoscere l'istituto e i percorsi formativi offerti, tra cui il Liceo scientifico ordinamentale e bilingue, il Liceo Cambridge e il Liceo matematico. Le date degli open day e delle "giornate al Galilei" sono specificate per permettere ai visitatori di partecipare.