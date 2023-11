Lite sindaco-presidente

ORVIETO Un centrodestra in macerie ed ormai volano anche gli stracci tra il sindaco Roberta Tardani ed il presidente comunale in quota a FdI, Umberto Garbini. La rottura è totale e la frattura insanabile come dimostra lo scontro innescato dall’iniziativa del sindaco che ha scritto al prefetto per lamentarsi dal mancato inserimento nella seduta del Consiglio comunale del 23 novembre dell’atto per l’approvazione della convenzione tra il Comune e la Provincia, per quanto riguarda la gestione del complesso di San Giovanni per il quale si conta di partecipare ad un bando del Gal. Garbini replica alla sollecitazione del prefetto, spiegando di aver sempre rispettato il regolamento:"Questa richiesta è pervenuta venerdì 17 novembre intorno alle 8, appena mezz’ora prima che arrivassi in ufficio per firmare la convocazione del Consiglio comunale, per il quale era stato già deciso l’ordine del giorno e predisposti i relativi atti.Considerando l’assenza di comunicazioni allegate da parte di sindaco e assessori che giustificassero l’urgenza della pratica, ho ritenuto di poter rimandare alla successiva riunione del Consiglio. Lo stesso Garbini ha poi accusato il sindaco di ritorsione politica. "L’iniziativa per lamentare presunte irregolarità di gestione dei lavori del Consiglio oltre ad essere priva di alcun fondamento giuridico è oltretutto inopportuna sul piano politico, poiché arriva dopo la mia decisione, resa pubblica, di non sostenere più il sindaco alle prossime elezioni".