"L’Istituto Clinico Tiberino esempio di buona gestione"

UMBERTIDE – L’Istituto Clinico Tiberino come esempio di buona gestione della sanità umbra. A evidenziarlo è stata la presidente della Regione, Donatella Tesei a margine dell’approvazione del Documento di economia e finanza regionale 2024. "Quando sento parlare di privatizzazione della sanità, che non esiste da parte nostra – ha detto la governatrice – voglio ricordare che abbiamo sanato una situazione assurda che riguardava l’Istituto Clinico Tiberino". Tesei ha specificato che alla ex Prosperius la giunta regionale ha "riportato la sanità pubblica alla maggioranza, dimostrando che la sana azione tra pubblico e privato funziona". Secondo la governatrice a confermalo sono "i bilanci e gli investimenti che oggi si stanno facendo su una struttura che è di riferimento regionale ma che ha una attrattività fuori dall’Umbria importante. La situazioni, quindi, vanno viste per il verso giusto e non bisogna avere un approccio fatto di pregiudizi o preconcetti. Con l’Istituto Clinico Tiberino lo abbiamo dimostrato".

Sul futuro del centro di riabilitazione, come aveva annunciato a ottobre in consiglio regionale, nel 2024 ci saranno importanti novità. Sarà infatti investito un milione di euro in nuove tecnologie per la cura delle persone. La struttura avrà lavori di riqualificazione, saranno portate a termine tutte le nuove assunzioni e sarà operativo anche un nuovo medico geriatra. Buone notizie anche per i posti letto: è previsto l’incremento di otto postazioni così da portare a 120 quelle disponibili.