"Liste d’attesa improponibili" La denuncia del Centro anziani

TERNI Liste d’attesa lunghissime e smantellamento degli ambulatori dei medici di medicina generale: lo denuncia il Centro per anziani “Volta“, che nella sede di Corso Tacito ha ospitato la conferenza di Enrico Poddi, direttore di Oculistica dell’ospedale Santa Maria sul tema "Glaucoma, maculopatia e cataratta e altre patologie diffuse nella terza età". "L’eccezionale afflusso di pubblico e l’interesse dimostrato con innumerevoli quesiti posti dai nostri soci, evidenziano da una parte la stima e l’attaccamento verso il dottor Poddi - commenta il Centro per anziani – , ma anche la necessità di trovare risposte ai numerosi problemi di salute che insorgono con l’età avanzata e che trovano sempre meno riscontri nella sanità pubblica. Le liste d’attesa improponibili, la mobilità per esami spesso insostenibile per una persona anziana e con ridotta mobilità, il progressivo smantellamento degli ambulatori costringono gli anziani a rivolgersi alle strutture private quando ne hanno le possibilità economiche, mentre purtroppo devono rinunciare alle cure in caso contrario".