Lions generosi Assistenza domiciliare Mano tesa all’Oncoematologia pediatrica

Il Lions Club Perugia Centenario, capofila di tutti i club dell’Umbria, ha donato un assegno di 6.700 euro all’azienda ospedaliera di Perugia. La donazione è destinata a finanziare un progetto di assistenza domiciliare per i bambini in cura all’Oncoematologia Pediatrica. La cerimonia di consegna si è svolta al Creo, alla presenza della presidente del Lions Club Centenario, Rita Floridi, del direttore generale dell’ospedale, Giuseppe De Filippis e del direttore dell’ Oncoematologia Pediatrica, Maurizio Caniglia.

"È il terzo anno che, grazie ad un lavoro che vede coinvolti tutti i nostri club, abbiamo il piacere di offrire il nostro contribuito all’Oncoematologia – sottolinea Floridi - e sposato il progetto di assistenza domiciliare". "Ringrazio i Lions per la vicinanza al Reparto e ai bambini in cura che continuano ad usufruire delle donazioni effettuate – dice il dottor Caniglia -. Abbiamo deciso di portare avanti questo progetto, anche grazie all’aiuto del Club, per dare un supporto ai bambini oncoematologici che hanno necessità di un’assistenza specifica e qualificata. L’assistenza a domicilio - follow up è importante per ridurre il numero degli accessi in ospedale e sostenere il percorso di cura dei piccoli pazienti nel loro ambiente familiare". "L’associazionismo non può che rappresentare un valore inestimabile - conclude De Filippis -. Questo progetto di assistenza specialistica a domicilio, unita alla telemedicina, è in linea con la programmazione nazionale". I Lions Club che hanno partecipato alla donazione, sono: Perugia Centenario, Assisi, Deruta, Gubbio, Montone, Perugia Fonti di Veggio, Perugia Maestà delle Volte, Terni Host, Augusta Perusia, Foligno, Marsciano, Perugia Concordia, Lions Club e Leo club Perugia Host, Spoleto, Todi.