L’invito a Carlo Verdone: "Vieni a trovarci perché il centro del mondo è qui"

Dopo il post di Carlo Verdone, che riaccende la polemica sul ‘centro del mondo’, i folignati vanno alla carica e lo invitano in città, per conoscere le bellezze umbre ma anche la storia del famoso ‘birillo’ di corso Cavour. Tra gli inviti c’è anche quello della consigliera comunale Tiziana Filena, che su Instagram ha commentato "Foligno centro del Mondo! Ti aspettiamo". Chissà che la Filena non abbia portato l’invito ufficiale sulla scrivania del sindaco e che, quindi, sia partito. C’è l’invito a Verdone dallo Spazio Astra di Foligno, ex Cinema Minerva, oggi riconvertito a negozio di dischi e altro. Interviene anche l’ex assessore Emiliano Belmonte: "Il centro del mondo è Foligno. La città offre leggende, vulgate tra commilitoni nelle caserme, nomi di ristoranti e toponomastiche che negli anni lo hanno convalidato. Il consiglio comunale lo ha convalidato (non ridere pensiamo anche a cose più serie). Iconico era Il birillo centrale del biliardo al bar Sassovivo in centro a foligno. La città è il centro dell’Umbria a sua volta centro d’Italia la quale è per leggenda e tradizione considerata al centro del mondo. Una città americana ci avrebbe costruito un impero di merchandising. Noi ci limitiamo a raccontarlo con orgoglio. Vieni a trovarci ti portiamo nel punto preciso, sentirai un’energia straordinaria". La leggenda parla del birillo al centro del biliardo del Caffè Sassovivo, locale di corso Cavour. Quello sarebbe il centro del mondo. Oggi lo ricorda un cristallo incastonato nel pavimento. Senza dubbio lo scambio social ha rinfrescato la notorietà del mito. Il post su Fb ha totalizzato più di 20mila like. Su Instagram sono stati 35.100.