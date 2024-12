L’intelligenza artificiale nella medicina

CAMPELLO SUL CLITUNNO “Intelligenza artificiale (Ai) in Medicina: uno sguardo al presente, tra passato e futuro“ è il convegno in programma domani, alle 17, nella sede della Fondazione Giulio Loreti di Campello . All’iniziativa, promossa insieme alla sezione locale dell’associazione “Ammi - Donne per la salute“, parteciperà Graziano Ceccarelli, professionista noto a Spoleto e Foligno per l’importante attività svolta nei reparti di chirurgia dei due nosocomi. "Perché questo evento? Oggi - spiegano gli organizzatori - si parla molto di intelligenza artificiale e si ha la sensazione di saperne abbastanza. Se ci atteniamo al campo medico, il discorso è più complesso. Ripartendo dalla definizione data dall’ Oms, in cui la salute non è soltanto assenza di malattia, ma anche il prodotto di condizioni e decisioni quotidiane, influenzate da comportamenti individuali e sociopolitici , dobbiamo prendere atto di come l’uso sempre più diffuso della tecnologia abbia impattato e impatti profondamente non solo sulla salute del singolo, ma anche sul concetto di prevenzione e cura delle malattie, a livello governativo globale". A Spoleto tutti ricordano l’inizio della Chirurgia Robotica con il dottor Casciola, di cui il dottor Ceccarelli è un grande erede.