L’Info Point turistico va all’ex Borsa Merci

PERUGIA – L’Info Point turistico di Perugia si trasferirà presto dagli Arconi all’ex borsa merci di via Mazzini. Si sta infatti per concludere un accordo con la Camera di commercio, a cui si lavora da tempo, per collocare la struttura un luogo centrale, comodo per cittadini e visitatori e di grande prestigio. A dirlo l’assessore Gabriele Giottoli che ha ribadito come a breve inizieranno i lavori per la segnaletica turistica in centro. L’assessore anche precisato che in tutti i totem e cartelli di informazione turistica sarà inserito un richiamo a Perugia InApp.I lavori per la sostituzione della segnaletica turistica in centro storico inizieranno a breve. L’annuncio è dell’assessore Gabriele Giottoli, che spiega come il primo intervento sarà di "ripulitura" e che consiste nell’eliminazione dei segnali che negli anni si sono sovrapposti. "Il nuovo sistema di segnaletica, quindi, sarà composto da tre elementi: archetti, totem informativi e frecce direzionali. Più in dettaglio, saranno mantenuti gli archetti, sia pure riammodernati e dotati di una grafica uniforme rispetto al resto della segnaletica; totem informativi saranno inseriti all’inizio e alla fine di alcuni percorsi storici e in punti di accesso alla città".