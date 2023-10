L’inedita docu-fiction su Braccio Fortebracci sbarca su Amazon Prime

La docufiction “Braccio 3.0: Braccio Fortebracci, capitano di ventura” approda su Amazon Prime Video. Prodotta dall’associazione Perugia 1416, l’opera è infatti disponibile da qualche giorno nella sezione “documentari”. Nell’arco di 32 minuti ripercorre la vita e le gesta di Braccio Fortebracci tra documenti d’archivio e il racconto del medievista Tommaso di Carpegna Falconieri, che illustra le parti di fiction. Un cortometraggio che ha l’obiettivo anche di essere un veicolo di promozione di di Perugia attraverso le riprese con drone e le scene girate in luoghi di grande fascino. "Essere selezionati da Amazon Prime è motivo di grandissima soddisfazione – dice Teresa Severini, presidente dell’associazione Perugia1416 – e premia l’impegno profuso nella produzione sotto la regia di Stefano Venarucci. Particolarmente valenti sono stati gli attori che hanno popolato la fiction, tutti non professionisti, e hanno dato prova di bravura anche nella scenografia. Il copione è della sceneggiatrice Eleonora Taschini". Una bella novità per Perugia 1416 che si avvia alla nona edizione, dal 13 al 16 giugno 2024.