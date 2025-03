L’incontro è ok sul portale gratuito

Apl è l’Agenzia per il lavoro di Università dei Sapori. Gestisce il portale gratuito serviziolavoro.eu, finalizzato a far incontrare domanda e offerta di lavoro. "Riceviamo molte richieste dai settori della grande distribuzione e della ristorazione – spiega Serenella Benedetti, responsabile di Servizio Lavoro – per figure come addetti alla macelleria, addetti alla vendita, cuochi, pizzaioli, direttori di sala, non solo dall’Umbria ma anche dalle regioni limitrofe. Oppure da imprese meccaniche per la figura di saldatore."

Purtroppo però chi è disposto a fare questi lavori e ha anche una qualifica idonea, essendo prevalentemente stranieri o donne italiane, il più delle volte non ha un mezzo proprio che gli consenta di spostarsi senza limiti di distanze e di orari. Banalmente, anche lavorare in un ristorante o locale del centro storico di Perugia, che chiude a tarda notte, diventa un problema pur abitando in città, perché a quell’ora non ci sono più né autobus né minimetrò. Quindi le fasce più deboli di disoccupati – che sono però anche le più funzionali alle esigenze di tante imprese che faticano a trovare risorse umane idonee – sono le più penalizzate.

Servizio Lavoro – conclude Serenella Benedetti – propone persone qualificate perché attinge prevalentemente al bacino dei soggetti formati da Università dei Sapori e Innovazione Terziario, agenzie formative di Confcommercio Umbria, e ai disoccupati che accedono attraverso il bando GOL, ma oltre alla qualifica la priorità per chiunque cerchi lavoro, a qualunque età, è potersi spostare ovunque, in qualunque orario".

Info su Servizio Lavoro: Tel. 075 38889204 – 075.5729935, [email protected], www.serviziolavoro.eu