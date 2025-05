L’improvvisazione teatrale si fa... in quattro “ImproHappening“ sul palco del Rebecca

Un poker per l’improvvisazione teatrale che regala a Perugia due serate e quattro spettacoli di “ImproHappening“, ovvero la festa dell’improvvisazione teatrale: questa sera e domani il palco del Teatro di Rebecca, in via Canali, ospiterà infatti alle 21 le quattro nuovissime produzioni de l’Officina Amatori di Voci e Progetti, con due proposte a sera. Gli spettacoli sono il risultato del percorso di formazione specialistica di alto livello riservata a improvvisatori esperti, organizzata e seguita dall’associazione culturale “Voci e progetti“.

Stasera andranno in scena lo spettacolo “A che Ora è la Fine del Mondo?” con la regia di Mariadele Attanasio e lo spettacolo “R.E.M. – Tra Sogno e Realtà” con la regia di Luca Gnerucci. Il primo è un viaggio tra le ultime 24 ore prima dell’apocalisse, viste attraverso gli occhi di personaggi diversi mentre la seconda performance serata si interroga su cosa sono i sogni e su quanto possano alterare le scelte in un viaggio onirico che ripercorre la giornata di un personaggio fino al suo risveglio. Domani sarà invece la volta di “Fantasilandia” con la regia di Renato Preziuso, ispirato all’iconica serie degli anni ‘80 e a seguirà di “Dopo i Fuochi - Lo spettacolo che viene dopo” ovvero un’imperdibile performance a sorpresa. Tutti gli spettacoli sono improvvisati, senza testi né copioni, lasciando libero spazio all’estro del momento e ai suggerimenti del pubblico. La stagione teatrale dell’improvvisazione si appresta al gran finale con altre due serate che venerdì 23 e sabato 24 maggio porteranno al Teatro di Rebecca, tutta l’energia degli allievi della scuola di Voci e Progetti con i saggi di fine anno. La rassegna “ImproHappening“ è un modo per concludere, prima dell’estate, una lunga stagione caratterizzata dalla varietà e originalità dei progetti.

Biglietto d’ingresso a 13 euro, ridotto 10 per acquisti e prenotazioni on line sul sito www.vocieprogetti.it.