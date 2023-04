L’imprenditore condannato presenta ricorso

Sono pronti a fare ricorso nelle sedi competenti gli avvocati Antonio Bartolini e Guido Bacino (foto), difensori dell’imprenditore Nico Valecchi, condannato dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale, insieme ad un collega, a risarcire una ingente somma ritenuta indebitamente percepita. "La decisione della Corte dei Conti – dicono gli avvocati Bartolini e Bacino - non ha tenuto in alcun conto le convergenti e documentate argomentazioni difensive in merito alla piena regolarità dell’intero iter amministrativo che ha condotto all’erogazione del contributo da parte della Regione dell’Umbria.

È stata del tutto ignorata la reale esistenza dei beni oggetto della erogazione, parimenti documentata attraverso immagini e ben due attestazioni di tecnici che hanno provveduto a visionarle. Conseguentemente, per le evidenti criticità della motivazione, la stessa verrà impugnata nelle sedi competenti, richiedendone la totale riforma". Il progetto ammesso a finanziamento consisteva nello studio e nella realizzazione, da un foglio di lamiera, di un prototipo oscillante per la sospensione di veicoli. Il procedimento è stato messo sotto la lente anche della Guardia di Finanza, dalla cui attività investigativa la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto ha avviato un processo penale, ad oggi non definitivo, a carico di Valecchi e Alessandro Berrettoni, rinviati a giudizio per vari reati.