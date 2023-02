“Lili Ebe Show“, il balletto tratto da Danish Girl

Grande attesa al Teatro Comunale di Todi per il nuovo appuntamento della stagione di prosa. Oggi alle 17 c’è “Lili Elbe Show“ (nella foto), il nuovo balletto di Riva&Repele: lo spettacolo è firmato da Sasha Riva e Simone Repele ed è interpretato dai due coreografi-ballerini insieme a Silvia Azzoni, Jamal Callender e Christine Ceconello. E’ un’opera avvincente e di profonda attinenza al sentire di oggi, liberamente ispirata al romanzo La danese (The Danish Girl) di David Ebershoff, diventato nel 2015 un pluripremiato film diretto da Tom Hooper e interpretato da Eddie Redmayne e Alicia Vikander, premiata con l’Oscar.

“Lili Elbe Show“ racconta in una successione di poetici quadri la vita del pittore paesaggista Einar Wegener – divenuto Lili Elbe, una delle prime transgender della storia – e della moglie, la ritrattista Gerda Wegener, narrando una vicenda intima e solo apparentemente remota ma molto vicina allo spirito di oggi, con la missione di far accettare l’assoluta normalità di ogni modo di essere. Lili Elbe Show si snoda su due piani mostrando i fatti biografici della vicenda di Einar (Sasha Riva) alla ricerca della propria identità, e della moglie Gerda (Silvia Azzoni) che lo ha sempre sostenuto amando l’uomo (e di questo soffrendo), ma soprattutto l’anima dell’essere umano. Al tempo stesso il balletto mostra i paesaggi onirici delle anime dei due artisti e gli “esseri” che le popolano. Sulle note di Bach, Max Richter, musiche folk danesi e una canzone di Antony and the Johnson.