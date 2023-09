L’idea del Centro migranti spaventa Sergio Grifoni

L’ipotesi di ospitare a Spoleto il Centro per i migranti emersa nelle ultime ore, preoccupa il vice presidente del Consiglio comunale, di Obiettivo comune (centrodestra), Sergio Grifoni (nella foto). "Ho depositato in Comune una lettera personale per il sindaco Sisti, contenente l’invito affinché, nella sua autorevole qualità di primo cittadino, prenda immediati contatti, qualora non lo avesse già fatto, con la Prefettura di Perugia delegata dal Ministero degli Interni ad individuare un sito regionale idoneo per l’accoglienza degli emigrati, il cosiddetto Cpr". Il preventivo intervento del sindaco deve servire, secondo Grifoni, per accertare meglio, insieme al prefetto, l’opportunità o meno di attivare nel territorio comunale un simile insediamento, per una serie di motivazioni, sociali ed economiche.

"Il nostro territorio, - continua Grifoni- di particolare vocazione turistica, a differenza di altri territori regionali, sta vivendo una crisi economica eccezionale che necessita di interventi promozionali mirati a sostegno, al fine di incoraggiare opportunità di sviluppo. Ogni iniziativa che, per vari aspetti, può risultare frenante di tale necessità, dovrà essere ponderata e accuratamente vagliata. Affermo questo con tutto lo spirito di umanità e cristiana solidarietà che sento di provare ma, nel contempo, con il senso del dovere istituzionale che mi porta a sostenere le scelte più vantaggiose per la mia comunità".