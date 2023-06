Liceali si ritrovano dopo 50 anni Compagni di classe ancora una volta

SPOLETO – "La scuola inconsapevolmente ci aveva reso amici veri, non solo compagni di classe, e noi abbiamo tenuto stretto questo dono come qualcosa di prezioso". Giugno 1973, giugno 2023, dal diploma al Liceo Scientifico Alessandro Volta alla reunion (foto) che li ha visti nuovamente ridere e scherzare, a cena, dopo 50 anni. Non tutti sono potuti venire a Spoleto, come quella compagna che dal 1981 vive nel Massachusetts, ma c’è stato chi per esserci è arrivato dalla Sardegna: Barlozzari Teresa, Foti Vincenza Maria Angela, Galli Rosella, Sperando Oriana, Dominici Giulietta, Eleuteri Rosalba, Rossi Roberto, Calabresi Vincenzo, Antonetti Piero, Quatrinelli Settimio, Prete Tommaso, Fiorini Mario e Toscanelli Ugo. In ricordo commosso è andato anche a chi non c’è più e un pensiero particolare all’amico Cesare, compagno di tante risate e momenti felici.