Libro e grafiche sulla Divina Commedia a Entropia

Una nuova iniziativa alla Galleria Entropia in via Alessi, lo spazio culturale che rende omaggio al grande pittore perugino Franco Venanti, alla sua vita e alle sue opere, voluto dalla famiglia. Oggi alle 17 è in programma la presentazione del volume “Infinite tenebre nell’Eterna attesa di Sublime luce - La Divina Commedia illustrata”. Si tratta di una raccolta di grafiche di Franco Venanti, Pierantonio Bartoloni e Fabiola Mengoni rispettivamente dei canti dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso di Dante. L’opera ideata dall’editore Futura, Fabio Versiglioni, si ispira a al volume “Infinite tenebre“ realizzato con Franco Venanti nel 2014 e corredato dai testi critici di Cecilia Moretti, Francesca Tuscano, Mimmo Coletti, Emidio De Albentiis e Giampiero Mirabassi.

In contemporanea, sempre oggi si aprirà una mostra delle illustrazioni originali del volumi, con i disegni dei tre canti esposti alla Galleria Entropia fino al 5 aprile, tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30 con ingresso libero.