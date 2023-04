Libri, musical e l’anteprima dei ’Giochi’

GUALDO TADINO – Fine settimana ricco di eventi nel gualdese. Domenica, alle 16, al teatro Talia, il giornalista Antonio Caprarica, ben noto al grande pubblico per i suoi lavori in televisione, presenta il libro ’William & Harry – Da inseparabili a nemici’. L’iniziativa è promossa dall’Ente Giochi de le Porte, guidato dal presidente Claudio Zeni (nella foto), che inviterà l’ospite a partecipare alla prossima edizione dei Giochi di fine settembre. Sul palco del Talia, Caprarica, considerato grande "esperto della vita della famiglia reale inglese", parlerà del suo libro e dialogherà con Anna Maria Romano, presidente dell’associazione culturale Clizia. Nell’occasione verrà proiettato anche un video emozionale sul Palio di San Michele arcangelo. Le Porte sono protagoniste anche domani: a mezzogiorno il presidente Zeni, il sindaco Massimiliano Presciutti, i priori e le priore delle quattro contrade cittadine, insieme ai rappresentanti delle commissioni artistiche, presenteranno i temi che saranno affrontati dalle singole Porte nella sfilata del corteo storico di fine settembre. Sempre nella serata di venerdì, "direttamente da Brodway", c’è il musical ’La storia della mia vita’ con la regia di Ilaria Deangelis (biglietto in prevendita e al botteghino a 10 euro). Sabato pomeriggio, alle 17, nella sede del Museo del somaro- museo di arte contemporanea, in via Calai, viene presentato il libro ’Racconti’ di Ruggero Luzi, edito da EraNuova: l’iniziativa è curata dalla Compagnia teatrale Arte&Dintorni in collaborazione con il Polo museale Città ed il patrocinio del Comune. Il libro verrà introdotto dalla professoressa Eleonora Luzi. Al termine della presentazione sarà possibile effettuare una visita guidata del museo insieme all’architetto Nello Teodori.

Alberto Cecconi