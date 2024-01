“Libercantus“ sbarca su Rai 3 con Stefano Bollani. L’ensemble vocale ospite a “Via dei Matti n. O“

Un ensemble vocale perugino conquista tutti sul piccolo schermo a fianco di Stefano Bollani. Grande successo, ieri sera su Rai 3, per “Libercantus“, il gruppo fondato e diretto da Vladimiro Vagnetti, che è stato protagonista indiscusso dell’ultima puntata della terza stagione di “Via dei Matti n.0“, il programma musicale di culto condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni (insieme nella foto).

Primo e unico coro invitato finora, Libercantus si è mosso con disinvoltura e talento davanti alle telecamere eseguendo per primo il mottetto “O Magnum Mysterium” di Francis Poulenc, dall’atmosfera mistica e contemplativa. Il bello è che l’ensemble pubblicò in rete alcuni anni fa il video dell’esecuzione live di questo brano ed è stato proprio l’ascolto di quel video a spingere Bollani a invitare il gruppo. Dopo una breve chiacchierata tra il direttore Vagnetti e i due conduttori sulla polifonia e sull’improvvisazione corale, Libercantus ha eseguito insieme a Bollani (che ha improvvisato al pianoforte) l’armonizzazione corale di “Evening Rise”, canto tradizionale dei nativi americani. Per esigenze sceniche l’Ensemble, costituito a pieno organico da 24 cantori, ha partecipato in formazione cameristica con nove musicisti: i soprani Cristina Bonaca, Federica Agostinelli e Risa Minakata, i contralti Claudia Puletti e Nicoletta Camilletti, i tenori Nicola Di Filippo e Oreste Calabria e i bassi Paolo Pizzichelli e Nicholas Iles. Una consacrazione per il gruppo formato da giovani musicisti e cantori appassionati di polifonia. "Ricevere l’invito a partecipare a una delle trasmissioni di più alto profilo culturale e l’unica che si occupa di musica a 360 gradi – dice con orgoglio Vagnetti – è un importante riconoscimento per un ensemble che da sempre approfondisce lo studio del repertorio e promuove anche la scrittura ed esecuzione di nuove composizioni polifoniche"