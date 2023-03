L’Hub hotel diventa realtà L’ex Beniamino Ubaldi apre un nuovo capitolo

Ha ufficialmente aperto i battenti l’Hub Hotel, che si è presentato nella giornata di ieri a tutta la popolazione eugubina. L’ex Beniamino Ubaldi è pronto ad aprire un nuovo capitolo, dopo che la Chiesa eugubina ha fortemente voluto una sua ristrutturazione e riqualificazione.

Tutto parte nel 2020, quando la Diocesi ha programmato un intervento di restyling che comprendeva non solo il lato estetico, ma anche in quello dell’accoglienza e dell’ospitalità. Così, nell’autunno del 2021 è stato presentato il progetto di recupero e rilancio della struttura, edificata alla fine degli anni 80. "Un luogo aperto a tutti coloro che, per i motivi più vari, possano arrivare qui - spiega il vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini - per visitare l’Umbria e soprattutto Gubbio. L’augurio è che questo sia l’inizio di una serie di passaggi da compiere nei prossimi anni e questa struttura farà la sua parte". Dal primo marzo è infatti terminata la prima parte di lavori, con l’Hub Hotel che si presenta quindi con 31 camere, che si raddoppieranno, arrivando quindi a 62, dopo il secondo spezzone del rinnovamento.

L’idea di mettere in connessione tra loro sia le persone, sia i valori del territorio è stata il leitmotiv che ha caratterizzato il progetto e gli interventi fin dalle prime battute, seguendo la costante della continua evoluzione, sia dal punto di vista strutturale sia per quanto riguarda le attività ricettive, di accoglienza e ristorazione.

È intervenuto, nel corso della conferenza stampa di ieri mattina, anche il direttore di Hub Hotel, Luigi Antonioli Ferranti: "La struttura resta un tre stelle con un’accoglienza naturale, come recita il nostro slogan. Accoglienza che proporremo con la nostra squadra di ricevimento, sala ristorazione e cucina". Alla cerimonia inaugurale, nella quale è avvenuto anche il consueto taglio di nastro, ha portato il suo saluto anche il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, così come erano presenti rappresentanti delle categorie impegnate nel progetto di recupero e ristrutturazione del nuovo Hub Hotel.