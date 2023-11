Lezione inedita La Scozia entra in classe: "Un’esperienza formativa ricca di stimoli"

La Scozia con le sue tradizioni e la sua cultura entra a scuola e innesca tante curiosità. Ieri alla sala Sant’Anna di viale Roma è andata in scena una “lezione“ inedita per gli alunni del Perugia 3. Divertente e coinvolgente è stata infatti l’attività laboratoriale in collaborazione con la Schools Ceilidh prevista per le classi prime della media San Paolo e terze della elementare XX Giugno. Docenti scozzesi, in abiti tradizionali, hanno presentato ai ragazzi le tipiche danze delle Highlands ballandole poi insieme a loro.

"Il fascino della tradizione scozzese - riferiscono gli insegnanti che hanno coordinato il progetto - ha immediatamente coinvolto gli studenti permettendo loro di apprezzarne subito i movimenti e i ritmi. Durante il workshop i professori hanno presentato e suonato anche gli strumenti tipici come le Bagpipes che nella nostra tradizione corrispondono alle cornamuse. L’ampiamento dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Perugia 3 si arricchisce così con esperienze culturali che costituiscono un’importante ricaduta didattica sugli alunni. Grazie al dipartimento di lingue straniere e alle docenti di lingua inglese per aver progettato e realizzato questa splendida opportunità formativa".